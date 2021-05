Calcio: Berardi risponde a Gosens, 1-1 tra Sassuolo e Atalanta, Inter campione

Reggio Emilia, 2 mag. – (Adnkronos) – Spettacolo ed emozioni in abbondanza al Mapei Stadium dove Sassuolo e Atalanta danno vita al match che consegna il tricolore all’Inter. Al Mapei Stadium succede praticamente di tutto ma alla fine non si va oltre l’1-1. Due cartellini rossi, uno per parte, e tante occasioni da gol: alla fine arriva un punto per entrambe le squadre e a far festa sono solo i nerazzurri. Frenata dei bergamaschi, che restano comunque secondi insieme al Milan, nella corsa alla Champions mentre i neroverdi mancano l’aggancio alla Roma al settimo posto.