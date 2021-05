Milano, 2 mag.(Adnkronos) – Lo scudetto all’Inter “è’ una bella iniezione di fiducia, anche per la società e per la dirigenza, oltre che per tutti quelli che hanno lavorato pesantemente”. Lo ha detto all’Adnkronos Enrico Bertolino, attore e conduttore televisivo, da sempre grande tifoso della squadra nerazzurra.