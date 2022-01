Bologna, 5 gen. (Adnkronos) – Altri quattro giocatori della Serie A sono risultati positivi al covid, sono giocatori del Bologna. Il club in una nota ha comunicato che “in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”.