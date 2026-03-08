Calcio, Bologna-Verona 1-2: colpo salvezza scaligero

Roma, 8 mar. (askanews) – Colpo pesantissimo in chiave salvezza per il Verona che espugna il Dall’Ara battendo il Bologna 2-1 e interrompendo il digiuno di vittorie nel 2026. Successo meritato per la squadra di Sammarco, capace di rimontare lo svantaggio iniziale e di approfittare della giornata storta dei rossoblù, apparsi a lungo sotto ritmo e poi confusionari nella fase offensiva.

Dopo un primo tempo povero di occasioni e chiuso sullo 0-0, la partita si accende nella ripresa. Al 4′ il Bologna passa in vantaggio con Rowe, al primo gol in Serie A, che finalizza un’azione nata da Rowe e rifinita da Zortea con una conclusione precisa che batte Montipò. La reazione del Verona è immediata: al 8′ Frese trova il pareggio con un sinistro potente dal limite che sorprende Skorupski.

Gli ospiti insistono e quattro minuti dopo completano il sorpasso: contropiede rapido, Orban mette un pallone rasoterra al centro e Bowie, tutto solo in area, firma il 2-1. Per l’attaccante è il primo gol in Serie A. Il Bologna accusa il colpo e fatica a reagire con lucidità, affidandosi soprattutto ai tentativi dalla distanza e alle iniziative di Bernardeschi nel finale.

Nel finale il Verona trova anche il terzo gol con Sarr, ma la rete viene annullata dopo revisione Var per un fallo precedente di Gagliardini su Dominguez. I rossoblù provano l’assalto negli ultimi minuti, ma senza precisione.

Con questo successo l’Hellas rilancia le proprie speranze di salvezza, mentre il Bologna interrompe una striscia positiva di cinque vittorie tra campionato ed Europa League e vede rallentare la corsa verso l’Europa.