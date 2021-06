Calcio: Borja Valero, ‘pronto a restare un altro anno alla Fiorentina, altrimenti smetto’

Firenze, 5 giu. – (Adnkronos) – “Se la Fiorentina vorrà propormi un altro anno di contratto sarà felice, altrimenti non andrò in altre squadre, sono pronto a smettere”. Lo dice Borja Valero in merito al suo futuro. “In questo caso, non ho intenzione di fare subito il corso per allenatore. Se smetterò con il calcio, voglio passare un anno a giocare a golf e padel”, aggiunge il 36enne centrocampista spagnolo a ‘La Nazione’.