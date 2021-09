Calcio: Brasile-Argentina, albiceleste rientrata a casa e verdeoro rischiano sanzione

San Paolo, 6 set. (Adnkronos) – La Nazionale argentina di calcio è già rientrata a casa dopo lo scandalo in Brasile. La squadra di Scaloni è tornata subito dopo quanto accaduto a San Paolo e giovedì riceverà la Bolivia. Stampa argentina scatenata con il quotidiano Olè che parla di “scandalo” per quello che è successo domenica. L’Anvisa (Agenzia Nazionale della Salute) è entrata in campo quando erano trascorsi appena sei minuti dall’inizio della partita e ha interrotto il gioco, sostenendo che alcuni giocatori dall’Argentina non potevano giocare. Dopo le discussioni la sospensione della gara su suggerimento della Conmebol, che pochi minuti dopo ha rilasciato una dichiarazione e ha passato la palla alla Fifa, che deve determinare e comunicare come affrontare la questione e se ci saranno delle sanzioni.