Calcio, Cagliari-Como 1-2: lariani al quarto posto

Roma, 7 mar. (askanews) – Continua la corsa Champions del Como che vince a Cagliari 2-1 e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto in classifica. Gli ospiti passano in vantaggio al 14′ con Martin Baturina, bravo a sfruttare un’azione nata da un errore in uscita dei sardi e a battere Elia Caprile con un tiro preciso dal centro dell’area. Il Cagliari reagisce nella ripresa e trova il pareggio al 56′ con Sebastiano Esposito, che segna di testa in tuffo su azione sviluppata sulla destra. Quando la partita sembra in un momento di totale equlibrio, al 77′ arriva il gol decisivo del Como con Lucas Da Cunha: il centrocampista lascia partire un sinistro da circa venti metri che si infila alle spalle di Caprile per il 2-1 finale. Nel finale i sardi restano in dieci per l’infortunio di Ilias Idrissi, costretto a uscire all’88’ dopo che erano già state effettuate tutte le sostituzioni. Il Como difende il vantaggio fino al triplice fischio e porta a casa tre punti preziosi.