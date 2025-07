Calcio, Calhanoglu: “Resto, con Lautaro tutto chiarito”

Roma, 23 lug. (askanews) – Hakan Calhanoglu tranquillizza i tifosi dell’Inter. parlando ad Appiano Gentile il giocatore turco precisa: “Le mie vacanze non sono state facili per tante situazioni. Ma eravamo sempre in contatto con l’Inter che ha fatto partire questi quattro giocatori infortunati e abbiamo lavorato. Io ho fatto la preparazione in vacanza, sono tornato nelle migliori condizioni e sono contento di essere tornato. Mi mancavano. E niente voglio adesso cominciare a lavorare”, ha detto il centrocampista turco. Succede ogni anno, quest’anno un po’ di più ma non ho detto niente perché volevo che i nostri tifosi vedano ora che sono tornato qua. Non è giusto fare sempre dichiarazioni” Alla domanda se è contento di restare dice: “Certo, sono un giocatore dell’Inter e voglio continuare qua”. Sul rinnovo dice: “Speriamo, vediamo, cosa succederà negli anni. Ma il mio obiettivo è essere e vincere qui”. Con Lautaro “abbiamo parlato. Siamo professionisti, abbiamo parlato non c’è problema. Quando torna il capitano torna lo abbracciamo e basta. Adesso è in vacanza. Giusto così. Avevamo la testa piena e adesso siamo tutti rilassati e guardiamo avanti”.