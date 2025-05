Calcio, Cambiaso infortunato salta Lazio-Juventus

Roma, 5 mag. (askanews) – Brutte notizie in casa Juve per Cambiaso, uscito al 68′ di Bologna-Juve per un problema alla coscia. “In seguito al fastidio muscolare avvertito durante la gara di ieri sera – si legge sul sito della Juve – questa mattina Cambiaso è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Tra circa 7 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero”. Il difensore dovrebbe saltare Lazio-Juve di domenica, per recuperare poi per Juve-Udinese, in programma la giornata successiva allo Stadium