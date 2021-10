Roma, 5 ott. – (Adnkronos) – “La Juve è la squadra che mi ha deluso di più in questo inizio di stagione: gioca male, ma per i giornali basta vincere. La Juve rischia di non arrivare quarta giocando così, secondo me non basta quello che vedo. La Juve gioca a 50 metri dalla propria porta, non puoi assolutamente far questo tipo di calcio: io non ce l’ho con la Juve o con Allegri”. L’ex attaccante di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, ai microfoni della Bobo Tv, critica il gioco dei bianconeri.