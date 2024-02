Calcio, Champions da martedì: mercoledì Lazio-Bayern

Roma, 11 feb. (askanews) – Torna martedì e mercoledì la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. Tre le formazioni italiane impegnate: Lazio, Inter e Napoli. La prima a scendere in campo sarà la Lazio di Maurizio Sarri che affronterà il Bayern Monaco negli ottavi di finale della Champions League 2023-2024. La partita d’andata verrà disputata il 14 febbraio alle 21 all’Olimpico, mentre quella di ritorno il 5 marzo alle 21 all’Allianz Arena di Monaco. L’Inter e il Napoli scenderanno in campo il 20 e 21 febbraio per l’andata.

Martedì 13 febbraio 21.00 Lipsia-Real Madrid, 21.00 Copenaghen-Manchester City Mercoledì 14 febbraio 21.00 PSG-Real Sociedad, 21.00 Lazio-Bayern Monaco Martedì 20 febbraio 21.00 Inter-Atletico Madrid, 21.00 PSV-Dortmund Mercoledì 21 febbraio 21.00 Napoli-Barcellona, 21.00 Porto-Arsenal

Così il ritorno: martedì 5 marzo – Real Sociedad-PSG, Bayern Monaco-Lazio mercoledì 6 marzo – Manchester City-Copenhagen, Real Madrid-Lipsia martedì 12 marzo – Arsenal-Porto, Barcellona-Napoli mercoledì 13 marzo – Atletico Madrid-Inter, Borussia Dortmund-PSV