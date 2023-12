Calcio, Champions League: domani i sorteggi (ore 12)

Roma, 17 dic. (askanews) – Domani è il giorno dei sorteggi: alle 12 gli ottavi di Champions con Inter, Napoli e Lazio che conosceranno la propria avversaria. Alle 13 gli spareggi di Europa League con Roma e Milan presenti. Alle 14 si chiude con gli spareggi di Conference. Atalanta e Fiorentina sono già agli ottavi (di Europa e Conference).

Champions League – Sedici squadre sono presenti nell’urna di Nyon, otto prime classificate nei gironi (teste di serie) e otto secondo classificate nei gironi (non teste di serie). Le teste di serie vengono sorteggiate contro le non teste di serie. Nessuna squadra può affrontare una squadra della stessa federazione nazionale. I club non possono affrontare quelli già affrontati nella fase a gironi.

Le oto teste di serie: Bayern Monaco (GER), Arsenal (ING), Real Madrid (SPA), Real Sociedad (SPA), Atletico Madrid (SPA), Borussia Dortmund (GER), Manchester City (ING), Barcellona (SPA). Le otto non teste di serie: Copenaghen (DAN), Psv (OLA), NAPOLI (ITA), INTER (ITA), LAZIO (ITA), Psg (FRA), Lipsia (GER), Porto (POR).

Inter, Napoli e Lazio sono tutte non teste di serie, potranno incrociare qualsiasi squadra presente nell’urna delle teste di serie eccezion fatta per quelle già sfidate nel girone

INTER: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City o Barcellona NAPOLI: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City o Barcellona LAZIO: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Borussia Dortmund, Manchester City o Barcellona

Il calendario: Ottavi andata: 13/14/20/21 febbraio 2024 Ottavi ritorno: 5/6/12/13 marzo 2024 Sorteggio quarti e semifinali: 15 marzo 2024 Quarti di finale: andata 9/10 aprile e ritorno 16/17 aprile 2024 Semifinali: andata 30 aprile/1 maggio e ritorno 7/8 maggio 2024 Finale: 1° giugno 2024 a Londra allo stadio di Wembley