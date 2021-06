Calcio: Chelsea, prolungato il contratto di Tuchel fino al 2024

Londra, 4 giu. (Adnkronos) – Il Chelsea Football Club “è molto felice di confermare che, dopo il nostro trionfo in Champions League, il contratto di Thomas Tuchel è stato prolungato di due anni, come concordato quando è entrato a far parte del Club”, ha annunciato il Chelsea il prolungamento fino al 2024. “Il nostro capo allenatore ha assunto il ruolo a gennaio e ha supervisionato l’ascesa al quarto posto della classifica della Premier League, assicurando il nostro posto in Champions League per il 2021/22 ancor prima di essere incoronato vincitore in questa stagione”.