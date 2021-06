Calcio: Chiellini, ‘c’è voglia ed entusiasmo, non ci resta che scendere in campo’

Roma, 10 giu. – (Adnkronos) – “Non vediamo l’ora, addirittura abbiamo aspettato un anno in più: ma da oggi si comincia a respirare un’adrenalina diversa. Dobbiamo viverla con serenità, voglia ed entusiasmo, consapevoli delle difficoltà ma con grande fiducia: poi le cose verranno da sole. Ora non resta che andare in campo”. Così il capitano dell’Italia, Giorgio Chiellini, alla vigilia dell’esordio europeo contro la Turchia.