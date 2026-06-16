Calcio, chiude con un record di presenze la mostra “Un secolo d’azzurro – in viaggio con la Coppa del mondo e Maradona”

Si è conclusa la mostra “Un Secolo d’Azzurro- in viaggio con la Coppa del Mondo”, in collaborazione con il Museo di Maradona di Massimo Vignati.

La rassegna ha ottenuto un successo inaspettato: si stima un ingresso di oltre 5.000 persone in 10 giorni. L’esposizione itinerante, promossa dall’Associazione S. Anna per lo sport (Rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati) capeggiata da Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti, è stata patrocinata dal Comune di Napoli, dal Consiglio Regionale della Campania, dalla FIGC e dall’ANCI.

Il curatore è Mauro Grimaldi, Consigliere Delegato Federcalcio Servizi e Presidente del Centro Tecnico Federale di Coverciano.

L’esposizione comprende cimeli rari e unici dal 1870 ad oggi, fra questi: le maglie di Puskas, Kruiff, Pelé e Beckenbauer.

È stata inoltre inserita nelle iniziative di “Napoli Capitale Europea dello Sport”. Il testimonial è stato il campione del mondo Pedro Pasculli, il quale ha portato la Coppa del mondo originale vinta dall’Argentina di Maradona nel Mondiale di Messico 1986.

La mostra si è avvalsa della preziosa collaborazione dei professori dell’ateneo Bruno Siciliano e Guido Iaccarino, ed è stata inaugurata da un robot umanoide realizzato dalla società Prisma Lab, con indosso la maglia numero 10 di Maradona, alla presenza del Presidente del consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.