Calcio, Chivu: “A volte bisogna mangiare un po’ di m…”

Roma, 25 giu. (askanews) – “Ci aspetta una partita difficile, come del resto lo sono state le altre. Tutte squadre che vogliono fare bella figura, che ti rendono difficile ciò che vorresti proporre e non è mai semplice. Hanno anche una condizione fisica migliore rispetto alle europee. Bisogna accettare questa sfida e trovare energie per essere sempre pronti e all’altezza”. Sono le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, prima della sfida decisiva con il River Plate per il passaggio agli ottavi del Mondiale per Club. Il primo dentro o fuori di Chivu da allenatore dell’Inter: “Non cambia niente vivere questo tipo di vigilia. Noi abbiamo una mentalità, siamo venuti qui con una mentalità che non cambia da partita in partita. Ogni squadra va affrontata con responsabilità. Siamo ora in una condizione migliore rispetto alle prime sensazioni, quando qualcuno era anche pessimista”. Chivu ha isolato la squadra: “I ragazzi hanno ascoltato i miei consigli di non leggere i giornali né i commenti. E’ passato un mese da Monaco, ma tutti i giorni vedo e leggo le stesse cose. Se andiamo a ridirlo tutti i giorni è difficile superare questo momento, per cui credo abbiano ascoltato il mio consiglio. Abbiamo cercato di far leva su una cosa importantissima nel calcio e nella vita: trovare un po’ di umanità, di gentilezza, di premurosità e apprezzare le cose che ti portano a dimenticare in fretta quello che a volte la vita ti regala”. Non usa giri di parole il tecnico dell’Inter: “Spesso si guardano i risultati, ma io non lo faccio e non devono farlo neanche i giocatori perché i campioni nei momenti di difficoltà tirano fuori sempre qualche motivazione in più. I campioni sanno che devono rimboccarsi le maniche e a volte devono mangiare un po’ di m…, non solo pestarla. E a volte bisogna guardarsi allo specchio e accettare anche di masticarla. Le risposte che sto avendo mi danno tanto, stanno cercando sempre di guardarsi negli occhi e fare di nuovo ciò che hanno fatto negli ultimi anni”. Chivu sul modulo e l’ipotesi 3-5-2: “Capiremo se loro si metteranno a specchio o se continueranno a giocare in un certo modo. Ci interessa fino a un certo punto, dobbiamo guardare a noi ed essere pronti per indirizzare i momenti della partita”. Chivu pensa solo al presente: “Quello che noi possiamo controllare è ciò che faremo oggi e domani. La qualificazione non è ancora certificata, non posso pensare al possibile accesso alle fasi finali. La prossima partita la cosa più importante”.