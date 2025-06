Calcio, Chivu: “Maltempo? Spero in decisioni prima del match”

Roma, 30 giu. (askanews) – “Thuram sta bene, Frattesi torna in Italia per svolgere alcuni accertamenti. Siamo qui per onorare questa competizione. Il Fluminense ha qualità, esperienza e intensità. Servirà la nostra migliore versione. L’allerta meteo? Spero che si prenda una decisione prima della partita, siamo atleti professionisti”. Parola di Christian Chivu, tecnico dell’Inter che questa sera affronta il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per club. “Siamo pronti a salire di livello come siamo stati dall’inizio. Siamo qui per onorare questo torneo, per onorare ciò che la nostra società rappresenta nel mondo. Lo siamo stati dal primo giorno. Abbiamo avuto qualche giorno di riposo, ci siamo allenati in condizioni diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati dall’altro lato, in cui faceva più fresco. Siamo pronti per essere la miglior versione nostra, faremo di tutto per passare il turno”. Thuram “ha smaltito quel problema alla coscia che aveva, si è allenato e sta bene, ora sta a me decidere se inserirlo dall’inizio o no”. Se l’Inter dovesse passare il turno potrebbero arrivare altri giocatori: “Quando siamo partiti da Milano abbiamo pensato agli imprevisti portando più giocatori e aggregando dalla Primavera, ci hanno permesso di alzare il livello perché si sono calati subito nel livello della competizione. Nel calcio gli infortuni capitano, alcuni giocatori si portano dietro dei problemini, qualcuno è riuscito a recuperare, altri non ce l’hanno fatta come Frattesi e abbiamo deciso di rimandarli a Milano per accertamenti, anche per evitare che si creassero rumori che non avrebbero fatto bene né a loro né al gruppo. Adesso potranno fare qualche giorno di vacanza e curarsi, non so se qualcun altro arriverà, sono scelte che dovremo fare a porte chiuse, lo scoprirete dopo”. SU Fluminense-Borussia Dortmund dice: “Era la prima partita del torneo. Si sono calati subito nella competizione e forse si sono accontentati di non perdere, nonostante abbiano provato a portarla a casa. Nella fase a gironi hai tre partite per rimediare alla classifica, mentre domani sarà partita secca con eventuali supplementari e rigori. Dal punto di vista delle ambizioni, dell’intensità si proverà fino in fondo. Avere le antenne alzate su eventuali errori e cercare di sbagliare meno possibile, ma allo stesso tempo sfruttare gli errori degli avversari. La temperatura non è facile per nessuno, loro sono squadra che ha esperienza è può mettere in difficoltà chiunque”. Che partita si aspetta: “Tutte le squadre rimaste nella competizione hanno l’ambizione di andare avanti e di giocare un quarto di finale. Il Fluminense ha qualità, esperienza e intensità. La partita col River è stata molto utile da questo punto di vista, noi abbiamo dovuto alzare i giri in campo. Domani sarà più o meno la stessa cosa, bisognerà farsi trovare pronti. Dovremo calarci subito in quello che la partita offrirà. Abbiamo un precedente che mi fa ben sperare che saremo pronti e all’altezza” Su Benfica-Chelsea e sull’allerta meteo: “Spero che visto che c’è un’allerta si prenda una decisione prima della partita. Se si va allo stadio e ci dicono che dobbiamo aspettare due ore diventa difficile per la preparazione di una partita. Sono tanti dettagli, come si mangia, quando si beve, siamo atleti professionisti e per esprimerci al meglio per 120′ dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista. Spero che per domani mattina se c’è un’allerta si decida prima in modo che non influisca sulla qualità della partita e sulla preparazione dei calciatori”. Infine i complimenti a Thiago Silva: “Ha avuto e sta avendo una carriera pazzesca. E’ uno dei migliori difensori della storia del calcio, l’ho sempre apprezzato. E’ un gran difensore e una splendida persona, per me negli ultimi 30 anni può essere facilmente considerato tra i migliori del suo ruolo”