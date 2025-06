Calcio, Chivu saluta il Parma: “Una pagina che porterò nel cuore”

Roma, 9 giu. (askanews) – E’ il giorno di Christian Chivu all’Inter. Prima dell’ufficializzazione Chivu ha salutato così i tifosi del Parma, condotto alla salvezza nell’ultima stagione, con un messaggio su Instagram: “Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!”. Stamattina Chivu è stato in sede a Parma per risolvere il contratto. Oggi pomeriggio il primo allenamento ad Appiano Gentile con i nerazzurri.