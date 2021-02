Calcio: Cina, ‘sospesa con effetto immediato l’attività del Jiangsu’**

Pechino, 28 feb. (Adnkronos) – L’attività dello Jiangsu Fc, squadra campione in carica in Cina che festeggia il ventisettesimo compleanno, di proprietà del gruppo Suning anche proprietario dell’Inter, è sospesa con effetto immediato, anche se manca ancora un mese sino all’inizio della nuova stagione. Oggi scadevano i termini per l’ammissione del club al prossimo campionato, ma a causa delle difficoltà finanziarie la dirigenza non ha potuto far fronte all’impegno. Resta comunque ancora la speranza che qualcuno possa subentrare per onorare i pagamenti e far proseguire l’esperienza sportiva.