Calcio, clamoroso a Firenze: Palladino si dimette

Roma, 28 mag. (askanews) – Le strade della Fiorentina e di Raffaele Palladino potrebbero separarsi, dopo un solo anno insieme. L’allenatore viola, infatti, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni. La società, intanto, è al lavoro per convincerlo a restare. Sarebbe un cambio di panchina improvviso, dopo la stagione chiusa al sesto posto (con annessa qualificazione al fotofinish in Conference) e una semifinale di Conference League raggiunta. Palladino, tra l’altro, aveva prolungato il proprio contratto da poco: lo scorso 7 maggio la Fiorentina aveva comunicato di aver esercitato l’opzione (in favore del club) per l’estensione fino al 2027.