Calcio, Como-Bologna 1-1: Baturina firma il pari al 94’

Roma, 10 gen. (askanews) – Beffa nel finale per il Bologna, ripreso 1-1 dal Como al 90’+4′ al termine di una gara segnata da episodi e nervosismo. A decidere è Baturina, appena entrato, che trova il pari con un destro sotto l’incrocio dopo aver controllato il pallone sul vertice destro dell’area.

I rossoblù erano passati in vantaggio a inizio ripresa con Cambiaghi (49′), bravo a sfruttare un errore in costruzione dei padroni di casa. Lo stesso Cambiaghi, però, al 60′ lascia il Bologna in dieci dopo il Var: inizialmente ammonito, viene poi espulso per reazione su Van der Brempt. Poco prima, Abisso aveva anche concesso e poi revocato un rigore al Como dopo review.

In superiorità numerica, la squadra di Fabregas spinge fino alla fine: Nico Paz colpisce un palo al 67′, Ravaglia resiste fino al recupero, quando Baturina trova la giocata decisiva. Nel primo tempo occasioni da entrambe le parti, con Butez e Ravaglia protagonisti. Finisce in parità dopo sei minuti di recupero.