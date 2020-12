Como, 1 dic. (Adnkronos) – Il Como 1907, squadra che milita in Serie C, ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Marco Banchini. La società ringrazia Banchini “per il lavoro svolto negli anni e per aver riportato il club tra i professionisti, vincendo il campionato di Serie D con il record di punti, augurandogli le migliori fortune professionali per il futuro”. La guida tecnica della squadra è stata affidata ad interim a Giacomo Gattuso e Massimiliano Guidetti.