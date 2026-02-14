Calcio, Como-Fiorentina 1-2: colpo salvezza di Vanoli

Roma, 14 feb. (askanews) – Colpo Fiorentina a Como. La formazione viola vince 2-1 grazie ai gol di Kean e Fagioli che stendono il Como fermando la rincorsa europea dei lariani che non potranno approfittare dei big match di Juve e Roma per accorciare sul quarto posto. La Fiorentina si porta in vantaggio con Fagioli che, caparbio, approfitta di un’uscita distratta del Como, affonda su Kempf e batte Butez sul primo palo. Nella ripresa un’ingenuità di Perrone regala un calcio di rigore colpendo Mandragora in area di rigore. Kean dal dischetto firma il raddoppio, ma il Como non si lascia andare e Fabregas mette dentro tutta la qualità offensiva trovando il 2-1. Nel finale doppia ammonizione per Morata e lariani che chiudono in dieci