Calcio, Como-Venezia 1-1, a Ikoné risponde Gytkarer

Roma, 8 mar. (askanews) – Ikoné e Gytkarer protagonisti dell’1-1 tra Como e Venezia nell’anticipo della 28esima giornata di serie A. Padroni di casa vicini al vantaggio con Smolcic, pescato da corner e fermato sia dal palo che da un grande intervento in tuffo di Radu. Sale in cattedra anche Butez, che respinge con i piedi un diagonale di Zerbin e si esalta su un sinistro al volo di Duncan e su un colpo di testa ravvicinato di Candè. All’intervallo Ikonè entra e sblocca subito il match di sinistro. Radu evita il raddoppio ancora di Ikonè e di Goldaniga sulla ribattuta successiva. Al 94′ rigore per il Venezia per un netto sgambetto di Smolcic su Carboni. Ayroldi fischia subito e indica il dischetto. Gytkarer non sbaglia per l’1-1 definitivo