Calcio, Conference, Fiorentina-Rakow agli ottavi

Roma, 27 feb. (askanews) – La Fiorentina sfiderà i polacchi del Rakow negli ottavi di Conference League. Andata in Italia il 12 marzo al Franchi, ritorno in Polonia il 19 marzo. Chi passerà il turno sfiderà la vincente di Aek Larnaca-Crystal Palace.
Questo il quadro degli ottavi Lech Poznan (POL)-Shakhtar Donetsk (UCR) Az Alkmaar (OLA)-Sparta Praga (CEC) Crystal Palace (ING)-Aek Larnaca (CIP) FIORENTINA (ITA)-Rakow (POL) Samsunspor (TUR),-Rayo Vallecano (SPA) Celje (SLO)-AEK Atene (GRE) Sigma Olomouc (CEC)-Mainz (GER) Rijeka (CRO)-Strasburgo (FRA)