Calcio, Conte: “Amma faticà ma chiu’ assai”

Roma, 18 lug. (askanews) – Il Napoli si presenta con lo scudetto sul petto ed Antonio Conte alla prima conferenza stampa si presenta con un vecchio mantra: ambizioso ma realista, “Amma faticà ma chiu’ assai’ per la Champions e il futuro”.

Grande entusiasmo per l’arrivo di Kevin De Bruyne, definito un calciatore che “non ha bisogno di presentazioni”. Conte spera che il belga innalzi ulteriormente la qualità della rosa, pur riconoscendo che l’impatto si valuterà a fine stagione. L’acquisto di De Bruyne, già affermato, si affianca a quello di giovani promettenti, in una strategia che mira a strutturare il Napoli non solo per il presente ma anche per il futuro. “Gli altri hanno del valore, vengono ad un’età diversa e per cercare di strutturare il Napoli non solo per il presente, ma anche per il futuro”, ha dichiarato, evidenziando la volontà di creare una struttura solida “anche quando io andrò via tra 5, 7, 10 anni”.

Ambizione e Realismo: Le Sfide della Nuova Stagione Consapevole del tricolore sul petto, Conte riconosce il ruolo di favorito, ma senza sottrarsi alla pressione. Ha richiamato l’esperienza del decimo posto post-scudetto di due stagioni fa come monito: “Quest’esperienza fatta deve più forza a tutto l’ambiente per capire che non sarà facile, dovremo essere compatti perché le cose non saranno mai facili”. La chiave sarà l’umiltà e il lavoro, con un ambiente “molto intelligente” che sappia sostenere la squadra.

Il presidente De Laurentiis, ha chiarito Conte, “non mi fissa nessun obiettivo”. La priorità è “rendere orgoglioso il popolo napoletano”, ricordando la simbiosi con la squadra che “sudava la maglia”. “Appena finito il campionato me lo chiesero, dissi ‘amma faticà again’, può andare bene a livello europeo con l’aggiunta in inglese. Se vogliamo restare sul napoletano possiamo fare ‘amma faticà ma chiu’ assai’ e restiamo in tema. Avremo competizioni, la nuova Champions, la Supercoppa, la Coppa Italia e ci stiamo attrezzando per competere e rendere orgogliosi noi stessi ed i tifosi”.

