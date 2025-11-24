Calcio, Conte: “Anno complesso, ma i ragazzi ci sono”

Roma, 24 nov. (askanews) – Il Napoli torna in Champions con l’obbligo di ritrovare i tre punti. La vittoria in campionato contro l’Atalanta ha ridato ossigeno, ma in Europa gli azzurri non vincono dal 1° ottobre, il 2-1 allo Sporting che resta l’unico successo del girone. Al “Maradona” arriva il Qarabag, sorprendente capolista del gruppo con 7 punti, tre in più degli uomini di Conte. Fischio d’inizio martedì alle 21.

Alla vigilia, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky spiegando che il Napoli arriverà “con la giusta energia”, nonostante gli infortuni. «La gara con l’Atalanta ha dato buone risposte. Il Qarabag è la rivelazione della Champions: intensità, ritmo, risultati importanti. Servirà attenzione ed energia».

Sul possibile schieramento iniziale, il tecnico non si sbilancia: «Valuteremo la formazione, dobbiamo avere soluzioni anche dalla panchina. Le partite durano 95 minuti». Conte ha sottolineato la crescita delle seconde linee: «Quest’anno è complesso, ma i ragazzi stanno crescendo. Contro l’Atalanta avevamo cinque nuovi titolari. Alcune cose posso controllarle, altre no, come le disponibilità».

Decisivi contro l’Atalanta Lang e Neres. «Noa è arrivato quest’anno, ma Neres era già stato determinante anche la scorsa stagione. Il loro ritorno da protagonisti deve darci positività. Ora serve continuità», afferma l’allenatore.

In conferenza stampa, Conte si è soffermato anche sul tema infortuni: «Abbiamo fatto di necessità virtù dall’inizio dell’anno. Spero di avere presto più scelta». Su Hojlund e Rrahmani rassicura: «Sostituzioni tecnico-tattiche». Su Gilmour e Spinazzola frena: «Meglio che parlino i medici».

Capitolo tattica: «La difesa a tre è figlia dell’emergenza, come il centrocampo a due. Serve organizzazione e adattamento». Infine, su Lukaku: «Non sarà pronto per la Roma. È un giocatore fondamentale, dentro e fuori dal campo. Ora dobbiamo metterci tutti l’elmetto e dare il massimo».