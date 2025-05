Calcio, Conte: “Avanti assieme. Ora dovremo faticare di nuovo”

Roma, 30 mag. (askanews) – “Ogni fine stagione c’è sempre un confronto tra allenatore e società per valutare l’annata e per capire se le visioni sono state corrette, mi sembra una cosa normale che accade ovunque. C’è un contratto, le nostre visioni collimano e dunque non c’è niente da dire. Si va avanti perché siamo persone serie”. Antonio Conte saluta così il suo secondo anno alla guida del Napoli sancito da una cena (con annesso brindisi) in un noto ristorante di Napoli. Conte ha proseguito: “La cosa più importante, quando intraprendi nuove sfide, è sposare in pieno la storia del club. A Napoli ho scoperto una città con tanta passione ed entusiasmo, una città che chiede tanto ma ti ripaga con emozioni incredibili. Voglio ringraziare tutti i tifosi. Ora però dobbiamo faticare di nuovo!”.