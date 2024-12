Calcio, Conte: “Coppa Italia opportunità per testare i giocatori”

Roma, 3 dic. (askanews) – “Il nostro obiettivo è quello di costruire qualcosa e di crescere. Per farlo c’è bisogno di giocare quanto più possibile”. Tournover massiccio per il Napoli di Coppa Italia. Lo fa capire Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match dell’OLimpico contro la Lazio. “Quest’anno, per alcuni aspetti, avere solo il campionato è penalizzante per alcuni giocatori – continua – Poi abbiamo la Coppa Italia dove abbiamo giocato due partite contro il Modena e contro il Palermo, dove c’è stata la possibilità di dare spazio a giocatori che ne avevano avute di meno. Domani sarà un’altra opportunità per testare la crescita da parte di tutti. E’ importante prepararci bene. Andare avanti in Coppa Italia significa avere altre possibilità, altro spazio per dimostrare che si stanno facendo dei miglioramenti. Per i calciatori è importante, ma anche per me. Fino a ora siamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni a livello muscolare. Affrontiamo la gara con grande impegno, voglia e determinazione. A fine anno sarò contento se mi renderò conto che abbiamo posto delle basi per essere ambiziosi. Dobbiamo andare oltre il risutato, oltre la posizione in classifica. Dobbiamo vedere se si stanno costruendo delle basi, altrimenti la vittoria diventa effimera”. Marotta ha detto che il Napoli è favorito per lo scudetto. “Può dire quello che vuole. Conoscendolo, non penso che sarebbe contento qualora l’Inter non dovesse vincere lo scudetto. Ognuno deve recitare la propria parte. Anche dall’interno uno può spingerlo a dire cose del genere. Stiamo parlando di un club che ha due squadre. Si stanno concentrando su di noi senza pensare a chi davvero possa crearli fastidio”.