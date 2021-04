Calcio: Conte, ‘iniziamo a vedere meta ma dobbiamo continuare a spingere’

Milano, 11 apr. – (Adnkronos) – “Stiamo iniziando a vedere la meta, ma non è ancora raggiunta. Abbiamo fatto tre partite in otto giorni e abbiamo portato a casa nove punti importanti, è inutile nasconderci. Non bastano, ci sono ancora otto giornate di campionato”. Lo dice l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, dopo la vittoria per 1-0 sul Cagliari che mantiene i nerazzurri a +11 sul Milan. “Noi dobbiamo giocare per vincere, continuare a tenere il pedale sempre spinto: non siamo una squadra che può fare calcoli -aggiunge il tecnico salentino ai microfoni di Dazn- E non li voglio fare io, a me piace tanto vincere e sto trasmettendo questa mentalità”.