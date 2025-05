Calcio, Conte: “Separarsi? Questo affetto non li trovi ovunque”

Roma, 26 mag. (askanews) – “Sono molto emozionato, non potrebbe essere altrimenti. Abbiamo faticato tanto e siamo riusciti a coronare un sogno. Vedere tutti i tifosi napoletani in piazza a festeggiare lo scudetto è qualcosa di straordinario, ci ripaga di tutti i sacrifici fatti quest’anno”. Così Antonio Conte, oggi in un’intervista a Rai Sport, a bordo del pullman su cui lui e la squadra stanno festeggiando il quarto scudetto del Napoli. “Era difficile non creare un rapporto particolare con la città, una città passionale, che ha entusiasmo, dà tutto, vuole anche tanto e noi gli abbiamo dato tutto quello che avevamo e loro oggi ci stanno ripagando con questo affetto che è straordinario, bisogna provarlo per capire cosa significa”. Poi una domanda sul suo futuro, e sulla possibilità che sia lontano da Napoli: “Difficile separarsi da tutto questo? Questo entusiasmo e questa passione sono qualcosa di straordinario, difficilmente lo puoi trovare dappertutto”.

“Tre scudetti con tre squadre diverse? È sempre bello vincere, si lavora per cercare di fare qualcosa di bello e regalare queste giornate e queste soddisfazioni, soprattutto ai tifosi. Sono molto contento, festeggiare uno scudetto a Napoli è veramente qualcosa di straordinario”. Così ancora Conte, nel giorno della festa del Napoli, che poi ha parlato anche dell’Inter, che ha chiuso seconda: “Onore anche all’Inter, abbiamo battuto una grandissima squadra che ha fatto un’annata straordinaria, ha la possibilità sabato di vincere la Champions e questo ci deve rendere ancora più onore”.