Calcio, Conte si presenta a Napoli: Oggi bisogna parlare poco, dovremo avere la faccia incazzata/ LA DIRETTA

“Dovremo avere la faccia incazzata, questo dev’essere chiaro. Veniamo da un’annata in cui tante cose non sono andate per il verso giusto e quindi dovremo avere una faccia davvero arrabbiata, dobbiamo trasferire la voglia di rivalsa in campo sotto tutti i punti di vista”. Lo ha detto Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale. Conte ha spiegato che “dall’estero era arrivata qualche proposta anche interessante, ma con il presidente De Laurentiis c’era un discorso avviato e una promessa, la promessa che ci saremmo rivisti e a bocce ferme avremmo deciso nella giusta maniera se voler lavorare insieme e indirizzare insieme la barca dove vogliamo andare o di continuare ognuno per la propria strada. Abbiamo trovato la giusta quadra in tutto”.