Calcio: Copa America, poker dell’Argentina alla Bolivia, doppietta per Messi

Cuiabà, 29 giu. – (Adnkronos) – L’Argentina batte con un netto 4-1 la Bolivia chiudendo al comando il gruppo A di Copa America. All’Arena Pantanal di Cuiabà tutto facile per l’Albiceleste che si impone grazie alla doppietta di Messi, a segno al 33′ su rigore e al 42′ e ai gol del ‘Papu’ Gomez al 6′ e di Lautaro Martinez al 65′. Rete della bandiera per la Bolivia, che esce di scena dal torneo, ad opera di Saavedra al 60′. L’Argentina tornerà in campo per i quarti di finale sabato 3 luglio contro l’Ecuador.