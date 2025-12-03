Calcio, Coppa Italia, Atalanta-Genoa 4-0, Dea contro la Juve

Roma, 3 dic. (askanews) – Buona la prima per l’Atalanta in Coppa Italia. Laformazione bergamasca debutta nella competizione con un netto 4-0 sul Genoa negli ottavi di finale, imponendosi alla New Balance Arena. Djimsiti apre le marcature al 19′, poi al 36′ i rossoblù restano in dieci per l’espulsione diretta di Fini. Nella ripresa la Dea mette al sicuro il risultato con i gol di de Roon al 54′, Pasalic all’82’ e Ahanor al 91′. Genoa fuori dalla competizione, mentre l’Atalanta vola ai quarti dove affronterà la Juventus. Questi i risultati ed il tabellone degli ottavi di Coppa Italia:
Juventus-Udinese 2-0, qual. Juventus Atalanta-Genoa 4-0 Napoli-Cagliari (mercoledì 3 dicembre ore 18) Inter-Venezia (mercoledì 3 dicembre ore 21) Bologna-Parma (giovedì 4 dicembre ore 18) Lazio-Milan (giovedì 4 dicembre ore 21)
Roma-Torino (martedì 13 gennaio ore 21) Fiorentina-Como (martedì 27 gennaio ore 21)
I possibili quarti (da mercoledì 4 febbraio 2026 a mercoledì 11 febbraio 2026)
Bologna/Parma-Lazio/Milan Juventus-Atalanta/Genoa
Inter/Venezia – Roma/Torino Fiorentina/Como – Napoli/Cagliari
Semifinali andata: mercoledì 4 marzo 2026. Semifinali ritorno: mercoledì 22 aprile 2026. Finale: mercoledì 13 maggio 2026.