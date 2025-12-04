Calcio, Coppa Italia, Bologna-Parma 2-1, felsinei ai quarti

Roma, 4 dic. (askanews) – Il Bologna campione in carica supera il Parma 2-1 e avanza ai quarti di Coppa Italia. Al Dall’Ara, nel derby emiliano che segna il debutto stagionale dei rossoblù nella competizione, la squadra di Vincenzo Italiano rimonta lo svantaggio iniziale e chiude la sfida nel finale. Il Parma parte meglio e trova il vantaggio al 13′: Benedyczak scatta sul filo del fuorigioco su assist di Lovik e batte Ravaglia. I crociati insistono e sfiorano il raddoppio più volte, ma il Bologna reagisce e al 38′ trova il pari con Rowe, rapido a ribadire in rete dopo il palo colpito sulla prima conclusione. La ripresa si apre con ritmi più alti e un’occasione per Lucumì, che di testa non inquadra lo specchio. Il Parma risponde con Lovik, che al 69′ sfiora il gol dal lato sinistro dell’area. Le panchine diventano decisive: Italiano inserisce Castro, che all’89’ firma il 2-1 con un colpo di testa su cross di Holm, rete che vale il sorpasso e la qualificazione.

Nel finale da segnalare il ritorno in campo di Ciro Immobile, al rientro dopo tre mesi di stop, subentrato a Bernardeschi. Dopo cinque minuti di recupero, il Bologna chiude la partita e approda ai quarti di Coppa Italia 2025/26.

Juventus-Udinese 2-0, qual. Juventus Atalanta-Genoa 4-0, qual. Atalanta Napoli-Cagliari 10-9 dcr (1-1 reg.), qual. Napoli Inter-Venezia 5-1, qual. Inter Bologna-Parma 2-1, qual. Bologna Lazio-Milan (giovedì 4 dicembre ore 21)

Roma-Torino (martedì 13 gennaio ore 21) Fiorentina-Como (martedì 27 gennaio ore 21)

I possibili quarti (da mercoledì 4 febbraio 2026 a mercoledì 11 febbraio 2026)

Bologna-Lazio/Milan Juventus-Atalanta

Inter-Roma/Torino Napoli-Fiorentina/Como

Semifinali andata: mercoledì 4 marzo 2026. Semifinali ritorno: mercoledì 22 aprile 2026. Finale: mercoledì 13 maggio 2026.