Calcio, Coppa Italia, Monza-Brescia 3-1, agli ottavi c’è il Bologna

Roma, 26 set. (askanews) – Prima vittoria ufficiale del Monza in questa stagione. Dopo i tre pari in Serie A e quello nei tempi regolamentari contro il Sudtirol i brianzoli battono il Brescia 3-1 nei sedicesimi di Coppa Italia e si qualificano per gli ottavi dove incontreranno il Bologna. La squadra di Nesta indirizza il match già nel primo tempo, sbloccando subito il risultato con Kyriakopoulos (5′), prima di raddoppiare con Pessina (11′) e allungare con il rigore di Caprari (40′). Le rondinelle accorciano nella ripresa con Nuamah (68′), ma poi si devono arrendere.