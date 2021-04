Calcio: Costa, ‘su pubblico a Europei disponibilità come Governo, tavolo tecnico con Figc’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “E’ un segnale importante, gestiremo un tavolo tecnico al ministero insieme alla Figc. Da parte dell’Uefa c’è stata una richiesta ben precisa, cioè i paesi che ospiteranno gli Europei di calcio dovranno garantire una percentuale di presenza di pubblico, si parla del 25%, noi come Governo abbiamo dato la disponibilità, convinti che questo rappresenti un segnale di fiducia anche per il Paese, significa che possiamo permetterci oggi di programmare quello che può avvenire nei prossimi mesi, quindi un evento importante per il nostro pese e lo sport tutto, ciò significa che possiamo iniziare a guardare con fiducia e poter programmare anche la riapertura di altre attività, quindi un risultato positivo”. Lo ha detto Andrea Costa sottosegretario alla Salute a Sky Sport sulla disponibilità data dal governo all’accesso del pubblico per le partite degli Europei di calcio in Italia.