Calcio: CR7 il giocatore più social del 2021 davanti a Messi e Neymar (2)

(Adnkronos) – Al netto di Ronaldo, che come noto è passato al Manchester United (che peraltro è saltato al primo posto della classifica social per club), nella nostra Serie A il calciatore più social del 2021 è Paulo Dybala della Juventus, che occupa la 9° posizione in classifica con 148 milioni di interazioni totali e il milanista Zlatan Ibrahimovic che lo segue a poca distanza piazzandosi in 12° posizione con 124 milioni di interazione complessive. I calciatori italiani, invece, sembrano non brillare particolarmente quando si tratta di performance social: bisogna infatti scendere fino al 51° posto per incontrare il primo degli italiani che è Leonardo Bonucci (39 milioni di interazioni a tutto il 2021), per poi proseguire al 65° con Enrico. Chiesa (32 milioni di interazioni/anno), fino a sprofondare al 78° e 79° posto con Giorgio Chiellini e Gigi Buffon con rispettivamente 27,4 milioni e 27,2 milioni di interazioni.