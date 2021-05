Calcio: CR7 rimonta l’Udinese, la Juve vince 2-1 ed è seconda con Atalanta e Milan

Udine, 2 mag. – (Adnkronos) – La Juventus supera 2-1 in rimonta l’Udinese alla Dacia Arena grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo nei minuti finali che permette ai bianconeri di agganciare al secondo posto con 69 punti Atalanta e Milan e restare in piena corsa per la Champions League. Gli ex campioni d’Italia vanno in svantaggio nei minuti iniziali, faticano a mettere in difficoltà la squadra di Gotti per larga parte del match ma ringraziano il proprio fuoriclasse che si procura e trasforma un rigore al 38′ della ripresa e poi va a segno di testa al 44′ regalando a Pirlo tre punti fondamentali. Sconfitta indolore per i padroni di casa che restano undicesimi insieme al Bologna con 39 punti, con la salvezza praticamente certa, per la quale manca solo la matematica.