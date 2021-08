Calcio: CR7, ‘tornare allo United sogno, faremo di nuovo la storia’

Roma, 31 ago. – (Adnkronos) – “Tutti quelli che mi conoscono sanno del mio amore infinito per il Manchester United. Gli anni che ho trascorso in questo club sono stati assolutamente fantastici e il percorso che abbiamo fatto insieme è scritto a lettere d’oro nella storia di questo grande e straordinario club. Non riesco nemmeno a spiegare i miei sentimenti in questo momento, quando vedo la notizia del mio ritorno all’Old Trafford annunciata in tutto il mondo. È come un sogno che si avvera”. Così su Instagram Cristiano Ronaldo in merito al suo ritorno al Manchester United.