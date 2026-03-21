Calcio, Cremonese corsara al Tardini: 2-0 al Parma

Roma, 21 mar. (askanews) – La Cremonese ritrova la vittoria dopo 15 giornate, espugnando il Tardini con un netto 2-0 contro il Parma. Decisivi i gol di Maleh e Vandeputte, che permettono ai grigiorossi di agganciare il Lecce in classifica, mentre i padroni di casa deludono e vengono bocciati dai fischi del pubblico nel finale.

La partita ha preso una svolta subito dopo l’inizio del secondo tempo: al 50′ Maleh sorprende tutti con un eurogol da fuori area, approfittando di un rimpallo e lasciando partire un siluro imprendibile per Suzuki. La Cremonese prende fiducia e al 66′ trova il raddoppio grazie a Vandeputte, servito in contropiede da Vardy: prima rete in Serie A per il belga.

Il Parma ha provato a reagire, affidandosi alle giocate di Strefezza e Bonazzoli, senza però riuscire a impensierire la retroguardia avversaria. La partita si è accesa negli ultimi minuti con qualche ammonizione: gialli per Troilo, Payero, Pezzella e Valenti a seguito di interventi duri e contatti accesi.