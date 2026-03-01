Calcio, Cremonese-Milan 0-2, decidono Pavlovic e Leao

Roma, 1 mar. (askanews) – Il Milan sbanca lo “Zini” nel finale e batte 2-0 la Cremonese, decidendo una gara bloccata fino al 90′. A sbloccarla è Pavlovic di testa, poi nel recupero Leao chiude i conti in contropiede.

La partita resta in equilibrio per oltre ottanta minuti. Nel primo tempo i grigiorossi partono forte e sfiorano il vantaggio con Bonazzoli e Vardy, ma il Milan cresce alla distanza e crea le occasioni più nitide: Leao spreca clamorosamente davanti ad Audero, che nel finale di frazione salva anche su Pulisic e Fofana con due interventi decisivi.

Nella ripresa il copione non cambia. Al 60′ Audero è ancora protagonista su Leao, servito da Rabiot. La Cremonese risponde con Luperto e Vandeputte, senza trovare lo specchio. Allegri cambia assetto e uomini, inserendo forze fresche in attacco, mentre Nicola prova a rimescolare le carte.

All’86’ Modric pennella in area per Fullkrug che svetta ma manda alto. All’89’ Bartesaghi scatta sulla sinistra e conquista un corner, ma si ferma toccandosi la coscia ed è costretto a uscire. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, al 90′, Pavlovic svetta di testa e batte Audero. Il Var controlla per un possibile tocco di mano, poi convalida: Milan in vantaggio.

La Cremonese prova a reagire ma nel recupero si scopre. Al 94′ contropiede rossonero: Nkunku appoggia per Leao che deposita a porta vuota per il definitivo 2-0. Subito dopo il gol Pavlovic va ad abbracciare Bartesaghi, protagonista nell’azione del corner e uscito infortunato.