Calcio: ct Argentina contro Copa America in Brasile, ‘situazione allarmante e preoccupante’

Buenos Aires, 3 giu. (Adnkronos) – Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni non ha approvato la decisione della Conmebol di spostare la Copa America in Brasile, descrivendo la situazione come “allarmante” nel mezzo della pandemia di coronavirus. La Copa America di quest’anno – posticipata dal 2020 a causa della pandemia di Covid-19 – doveva essere condivisa tra Colombia e Argentina, sebbene entrambi i paesi siano stati rimossi come co-organizzatori a seguito delle rispettive questioni politiche e quelle legate al coronavirus. L’organo di governo continentale ha confermato che il torneo 2021 si svolgerà come previsto, con il Brasile che assumerà le funzioni di paese ospitante nonostante sia uno dei più colpiti dalla crisi sanitaria.