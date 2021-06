Roma, 10 giu. – (Adnkronos) – “Mancini conosce la Turchia avendo allenato il Galatasaray, ha avuto successo, ha tanti ottimi giocatori a disposizione. Non siamo i favoriti per questo girone ma vorrei poter disputare la finale di questo torneo contro l’Italia. Il nostro percorso parte nel 2002 con la semifinale Mondiale, sarebbe bello giocare una finale con loro”. Lo dice Senol Gunes, il ct della Turchia, in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio europeo contro gli azzurri.