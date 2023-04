Calcio, Curva Sud della Salernitana contraria al rinvio del match con il Napoli: Abusi che fanno ribrezzo

“Il solito teatrino di un calcio folle con regole stravolte e porte girevoli. Le certezze e le date imposte che vengono cambiate sulla base di non si capisce bene cosa. È giusto che Napoli e i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l’intero panorama calcistico italiano e Salerno meritano rispetto. Noi tifosi e la Salernitana siamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo cammino. Si tratta di rispetto delle regole e noi pretendiamo che queste non vengano stravolte sulla base di un principio che sfugge ad ogni logica. Se quella data è stata decisa da tempo ci sarà un motivo e per quanto ci riguarda non va modificata. Avete bisogno di giocare in contemporanea? Venga anticipata l’altra gara. A noi tali abusi, perché di ciò si tratta, fanno ribrezzo e non possiamo tollerarli. La nostra è una presa di posizione che non lascia spazio ad altre interpretazioni, dunque chi di dovere faccia le giuste considerazioni. Il calcio italiano e i suoi vertici hanno già perso la faccia in altre occasioni, mostrate almeno un po’ di dignità”. Lo scrive in una nota la Curva Sud Siberiano in merito all’ipotesi di spostamento del match di serie A tra Napoli e Salernitana in programma, attualmente, al Maradona sabato alle 15.