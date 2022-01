Calcio, Danilo Iervolino: Faremo di tutto per mantenere in A la Salernitana

“Faremo il possibile per mantenere la categoria, ma soprattutto per garantire un futuro straordinario a questa piazza”. Lo dice Danilo Iervolino, nuovo presidente della Salernitana, che si è presentato in conferenza stampa al fianco del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. “Il progetto, mio e dei professionisti che mi accompagneranno in quest’avventura, è di medio-lungo termine, di autentico cambiamento di statuto comportamentale del mondo del calcio -aggiunge il presidente del club granata-. Amo le sfide e mi auguro di avere successo anche in questo splendido settore che è il mondo del calcio”. Sugli obiettivi da provare a conseguire a stretto giro: ”Mi piacerebbe eliminare tutte le opacità che spesso il calcio si porta dietro -sottolinea Iervolino-. In questo senso mi piacerebbe fare della Salernitana un hub di trasferimento di valori dello sport. Vogliamo portare le famiglie allo stadio, creando una squadra osmotica con il territorio: è questa l’idea di discontinuità che abbiamo intenzione di introdurre rispetto al passato. Gli ex proprietari hanno fatto un ottimo lavoro, ma una squadra di calcio deve avere il giusto collegamento con la città perché ha un risvolto sociale estremamente rilevante. Faremo della trasparenza la nostra filosofia, ripudiando con tutte le nostre forze qualunque forma di violenza e illegalità”.