Calcio, D’Aversa risponde a Thiago Motta: “Era rigore”

Roma, 3 dic. (askanews) – Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha commentato il pareggio in extremis arrivato contro il Bologna, col rigore trasformato da Piccoli dopo l’assegnazione di Doveri con controllo all’on field review: “E’ una circostanza su cui non ci sono dubbi, nonostante ciò che ho sentito. Una volta che non viene dato il fuorigioco il rigore è netto, anzi c’era pure cartellino rosso perché era chiara occasione da gol. Nell’arco dei 90 minuti il pareggio è il risultato giusto”. Sul rigore dice: “Dal campo si era visto che era fallo da rigore. Abbiamo aspettato la conferma che non ci fosse il fuorigioco, memori di quanto vissuto col Milan quando secondo me il gol non era da annullare”.