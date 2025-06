Calcio, De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli

Roma, 12 giu. (askanews) – È arrivato il consueto post su X del presidente De Laurentiis: Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il fuoriclasse belga classe 1991 ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurro fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Il Napoli, dopo avere assicurato 10 milioni a De Bruyne al momento della firma, garantirà al giocatore uno stipendio annuo di 6 milioni di euro per le prime due stagioni. Qualora il contratto venisse prolungato per un ulteriore anno, l’ingaggio di De Bruyne nella stagione 2027-28 scenderebbe a 5 milioni.