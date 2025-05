Calcio, De Laurentiis, addio a Conte: “Gli auguro altri successi”

Roma, 27 mag. (askanews) – A conclusione della giornata di festa per il Napoli e Napoli tutta, il presidente Aurelio De Laurentiis ha avoluto ancora una volta ringraziare l’allenatore Antonio Conte: “Anche se a un certo punto si è trovato privato di una stella come Kvaratskhelia è riuscito attraverso tanti incidenti, tanti infortuni, a fare di necessità virtù cambiando tre o quattro moduli diversi dimostrando al mondo intero che i moduli non servono a niente – dice – Ma serve soltanto un grande esegeta di quello che è il calcio, lui (Conte ndr) ci ha portato fino in fondo e ci ha fatto vincere il secondo Scudetto in tre anni, quindi un applauso va a lui, grazie grazie grazie”.

De Laurentiis ha voluto anche sottolineare il lavoro di tutti, anche extra-campo: “Questa squadra e questo staff hanno fatto un lavoro straordinario – dice ancora – Tutta la parte aziendale ha supportato ed esaltato la costante crescita sportiva e oggi il Napoli è una realtà vincente e credibile sul piano internazionale ed è questo ciò che volevamo”. In conclusione del suo discorso: “Auguro a Conte di continuare a mietere successi nella sua vita professionale, è un uomo che lavora con dedizione e merita rispetto. Grazie Antonio”.