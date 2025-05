Calcio, De Laurentiis annuncia De Bruyne: “Conte? Felice se resta”

Roma, 26 mag. (askanews) – Il sogno De Bruyne sembra sempre più vicino. Nel giorno della parata scudetto, dell’arrivo della squadra via mare e della sfilata con l’abbraccio dei tifosi del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ne ha parlato al Tg2: “So che ha già verificato alcune cose, o credo addirittura già comprato una bellissima villa. Questa mattina mi sono collegato in video con lui, la moglie e il figlio di 9 anni ed è stata una bellissima visione”, ha aggiunto. Ma niente ufficialità: “Finché non è nero su bianco, nessuna notizia”.

E sul futuro di Conte: “Se vuole rimanere, sono felicissimo” “Gli allenatori hanno un contratto – ha aggiunto il numero 1 del Napoli- . Se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro questo percorso. In questi anni è stata una grandissima cavalcata. Godiamoci questo doppio momento. È il secondo scudetto in tre anni. Il futuro del Napoli? “Tifosi state tranquilli. Ci sarà sempre un Napoli capace di dire la sua”.